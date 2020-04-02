В центре Москвы подрались менеджер и повар ресторана

В центре Москвы подрались менеджер и шеф-повар ресторана "Вернисаж". Причиной конфликта стала попытка последнего попасть в закрытое на карантин заведение.
Как удалось выяснить правоохранителям, 1 апреля шеф-повар пришел в ресторан, чтобы забрать свои вещи. Однако менеджер отказался впустить его из-за ограничений, введенных властями, передает агентство "Москва".
Завязалась потасовка, в ходе которой менеджер распылил в лицо оппоненту газ из баллончика. Мужчины написали друг на друга заявления о нанесении побоев, сообщает "Москва 24".
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