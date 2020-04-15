Житель Ленинградской области надругался над внучкой

В деревне Кезелево Ленинградской области пожилой мужчина надругался над шестилетней внучкой, которая была у него в гостях. О случившемся рассказала мать ребенка.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело. Злоумышленника задержали, сообщает ИА "Невские новости".

