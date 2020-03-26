В Москве официант обменял 3 миллиона на "билеты банка приколов"

Коронавирус Новости о Заворотнюк Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

Дочь подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления Заворотнюк
"Отомстим и расчленим изнутри": у Эрдогана объявили о войне с Россией
"Это ужасная история": заговорившая о беременности от Галкина Барановская показала живот
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Иосиф Пригожин сошелся с бывшей женой
партнеры
Четверг
26 марта
Лента новостей
22:10
Игорь Николаев попал в больницу из-за подозрений на коронавирус
22:06
Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус
21:08
Звезда Голливуда умерла от коронавируса
20:42
На Кубе умер госпитализированный с коронавирусом россиянин
20:20
В Петербурге в детском саду нашли труп маленькой девочки
20:04
Дума оперативно примет законопроекты по обращению Путина
19:56
В Магнитогорске в результате взрыва газа погибли люди
19:26
Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
19:09
Под Москвой при пожаре погиб маленький ребенок
18:52
Смертность до 50%: хантавирус оказался опаснее COVID-19
18:41
Юлечка забрала: Инну Макарову похоронят возле Началовой
18:31
"Я чуть не утонул": блогер Еремеев сбежал со съемок "Последнего героя"
18:19
Виртуальная афиша: чем заняться на карантине
18:18
"Уже поженились": Бузова раскрыла тайну отношений с DAVA
18:17
Знаменитый русский писатель заразился коронавирусом
18:14
Пассажир летевшего из Москвы самолета заявил об инфицировании коронавирусом
17:45
Бузова готовится к рождению ребенка
17:31
"Мы порвали": Успенская поставила точку в отношениях с дочкой
17:25
Бузова откровенно об увеличении груди: Мне было мало
17:16
Вероятно, заразил: у инфицированного Лещенко был близкий контакт с пожилой Рубальской
16:34
Беременная звезда "Дома-2" решила бросить проект
16:27
Коронавирус: последние новости сегодня, 26 марта 2020 года
16:21
У находящегося в тяжелом состоянии Лещенко начался отек легких
16:18
В поддержку книжки и сериала: Началова с того света надиктовала близким новую песню
16:10
"Неплохой прогноз": Путин обнадежил напуганных коронавирусом россиян
16:09
"Убийственно!": оголившаяся Марина Зудина сразила наповал
16:05
"35 падающих на меня мышей": звезда сериала "Колл-центр" пожаловалась на психологические проблемы
15:48
"Игнорирую всех": оскандалившийся Джиган плюнул на поклонников
15:39
Ужасающая реальность: больных в Подмосковье бросают на карантине без помощи
15:37
"Я в шоке от людей": Бородина взорвалась из-за наглой выходки
15:29
Кто стал голосом сериала "Магомаев" на Первом канале
15:08
Россиянам предрекли потерю миллиардов рублей из-за нового налога
14:55
"Это совсем не скучно": Гребенщиков обратился к пожилым россиянам в связи с коронавирусом (видео)
14:50
Лещенко в реанимации спасают от коронавируса
14:40
Принца Гарри мучат угрызения совести из-за больного коронавирусом отца
14:39
Князь Монако назвал первый необычный симптом коронавируса
14:34
Изменившаяся до неузнаваемости Оксана Федорова шокировала близких
14:06
"Мы счастливы и влюблены!": Каменских откровенно о личной жизни
14:05
Больные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
13:59
48-летняя Марина Федункив готовится стать матерью
13:52
Народный артист России скончался в возрасте 69 лет после тяжелой болезни
13:26
Продлится годы: эксперт озвучил страшный прогноз по пандемии коронавируса
13:26
Друг Задорнова выдал Корчевникову грязные тайны личной жизни артиста
13:20
Живущий рядом с Папой Римским священник заболел коронавирусом
13:12
"Я благодарю вас": дочь Заворотнюк выступила с заявлением
13:12
"Опустимся на самое дно": звезда сериала "СашаТаня" Гайдулян забаррикадировался в московской квартире
12:55
Доллар и евро продолжают дешеветь к рублю
12:54
Как правильно организовать удаленную работу во время карантина
12:51
"Про грудь забыла": промывающая себя Семенович шокировала интимным видео
12:47
"Берегите своих родителей!": Собчак раскрыла подробности госпитализации матери
12:44
"Им было уже 40": росший в коммуналке Виторган о первой квартире звездных родителей
12:23
Стало известно о прекращении авиасообщения России с другими странами
12:09
"Дай на маникюр": Борисова попросила у щедрого мужа Кравец денег после сладкой ночи любви
12:02
Показавший Брежневу Меладзе заинтриговал словами о скелете
11:55
Подхватил вирус: звезда кино и сериалов Роман Попов заразил всю съемочную группу
11:47
"Честь – представлять страну": Zivert заявила об участии в "Евровидении"
11:31
В России зафиксировано более 180 случаев коронавируса за сутки
11:29
Экс-президент футбольного клуба "Витесс" умер от коронавируса
11:17
"Черный лебедь" – феномен 2020 года
11:07
"Вне Москвы – это совершенно другая жизнь:" столичные звезды сериала "Паромщица" о работе в провинции
11:04
"Верх цинизма": Рудковская взвыла из-за наглой выходки
10:58
Найден первый зараженный коронавирусом
10:39
"Подрались из-за продуктов": Никита Панфилов столкнулся с безобразием в магазине
10:31
Волочкова неожиданно рассекретила родство с Пугачевой
10:26
"Развели, как последнюю дуру": Собчак оказалась жертвой Богомолова и Мороз
10:22
"Ну что, сволочи?": Кудрявцева обратилась к сидящим дома из-за коронавируса россиянам
10:16
Из-за коронавируса от ООН потребовали снять санкции с России
10:15
Мать Собчак сдала тест на коронавирус после известия о госпитализации
09:59
Известный актер откровенно о свадьбе с Татьяной Арнтгольц
09:53
"Не пугай!": неузнаваемый Фоменко шокировал народ жутким видом
09:52
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли из-за коронавируса
09:28
"Конченая наркоманка!": бессовестная Борисова соблазнила и увела у Кравец мужа-миллионера
09:27
На Украине бросились в ноги России ради спасения от коронавируса
09:09
После расставания с Прилучным Муцениеце собирает мусор на обочинах
09:04
Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус
08:51
"Нестерпимая боль": Ветлицкая подхватила вирус
08:50
Новые подробности сенсационного ухода Александра Домогарова
08:26
Гузеева сорвалась из-за едких нападок Харламова
08:00
В России готовятся к "взрывной" ситуации с коронавирусом
06:42
Какие лекарства нужно иметь дома для защиты от коронавируса
04:34
Звезда фильма "Жмурки" подцепила коронавирус после контакта с зараженным
02:35
Галкин не смог найти скважину Пугачевой
00:17
Малышева назвала срок окончания эпидемии коронавируса в России
22:11
В Петербурге мужчина получил ожоги лица при пожаре в коммунальной квартире
21:52
Задыхающегося Лещенко срочно перевели в реанимацию
21:49
Пресняков вывез всю семью в одно место
21:35
В центре Петербурга троллейбус наехал на пенсионерку
21:29
Биологическая война: названа сенсационная причина пандемии коронавируса
21:29
Гороскоп на сегодня, 26 марта
21:19
Москвичи раскупили спортивные тренажеры из-за карантина
21:18
"Богиня!": постельные утехи Ходченковой взбудоражили народ
20:54
"Толкового ничего сейчас сказать не могу": Боярский убит трагическим известием
20:48
Кадони впервые заговорил о расставании с невестой
20:29
В Башкирии ребенок заразился коронавирусом
20:10
Обнаружение трупа младенца в лесу под Москвой обернулось серьезными последствиями
20:05
Кожевникова подвергла себя опасности из-за детища
20:04
"Русского человека спасут дачи": актер Петров заперся от вируса в загородном доме
20:04
Плевать на всех: прилетевшая с Мальдив Кафельникова сбежала с карантина на маникюр
19:57
"Мою семью это тоже не обошло": популярная актриса сериалов честно о раке
18:02
Коронавирус разрушил планы Фадеева
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова откровенно об увеличении груди: Мне было мало
Был с женой: кто инфицировал престарелого Лещенко
Певица Слава сообщила о расставании с мужем
Галкин не смог найти скважину Пугачевой
Больные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Юлечка забрала: Инну Макарову похоронят возле Началовой
Происшествия

В Москве официант обменял 3 миллиона на "билеты банка приколов"

прочитано 305 раз

Московский официант обменял три миллиона рублей на "билеты банка приколов", потому что поверил мошеннику "из узких кругов банковской элиты". Уточняется, что потерпевший познакомился с гражданином, представившимся Владимиром.

Тот предложил обменять валюту по выгодному курсу через знакомых. Парень согласился и 12 марта привез 35000 евро на обмен. Уже в банке официант передал Владимиру сумку с деньгами, а тот зашел с ними в кассовую кабину. Спустя пять минут вышел и сообщил, что у банка нет такой крупной суммы наличных, вернул сумку и мужчины спустились в метро. Возле турникетов наивный официант потерял Владимира из вида и решил проверить сумку. Там оказались фальшивые банкноты, пишет телеграм-канал "Hue". Злоумышленника разыскивает полиция.

26 марта 2020, 20:57

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Коронавирус нанес мощный удар по Зеленскому
На Украине бросились в ноги России ради спасения от коронавируса
Россия получила новый статус из-за коронавируса
Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций

Шоу-бизнес

"Наедине со своей болью": у Маргариты Симоньян случился выкидыш
Звезда "Дома-2" неожиданно раскрыла состояние страдающего от коронавируса Лещенко
"Я не могу рисковать другими": внук боится идти на похороны Инны Макаровой из-за коронавируса
Юлечка забрала: Инну Макарову похоронят возле Началовой

Проишествия

У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса
На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями
"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Известный актер откровенно о свадьбе с Татьяной Арнтгольц

Артист дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

"Нестерпимая боль": Ветлицкая подхватила вирус

Звезда находится в Испании
Шоу-бизнес

Гузеева сорвалась из-за едких нападок Харламова

Ведущая устала от шуток юмориста
Коронавирус

Вероятно, заразил: у инфицированного Лещенко был близкий контакт с пожилой Рубальской

Поэтесса контактировала с больным певцом

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
Гороскоп на сегодня, 26 марта
Гороскоп на сегодня, 25 марта
Гороскоп на сегодня, 24 марта

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Коронавирус сорвал Олимпийские игры – 2020
Месси пришлось играть с туалетной бумагой вместо мяча из-за коронавируса
Президент самого "звездного" футбольного клуба в мире умер от коронавируса
"Беспардонная": Загитову разнесли за неприличный жест на катке

Регионы

Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Спор вокруг "Тольяттиазота" дошел до финальной стадии
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+