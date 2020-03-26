В Москве официант обменял 3 миллиона на "билеты банка приколов"

Московский официант обменял три миллиона рублей на "билеты банка приколов", потому что поверил мошеннику "из узких кругов банковской элиты". Уточняется, что потерпевший познакомился с гражданином, представившимся Владимиром.
Тот предложил обменять валюту по выгодному курсу через знакомых. Парень согласился и 12 марта привез 35000 евро на обмен. Уже в банке официант передал Владимиру сумку с деньгами, а тот зашел с ними в кассовую кабину. Спустя пять минут вышел и сообщил, что у банка нет такой крупной суммы наличных, вернул сумку и мужчины спустились в метро. Возле турникетов наивный официант потерял Владимира из вида и решил проверить сумку. Там оказались фальшивые банкноты, пишет телеграм-канал "Hue". Злоумышленника разыскивает полиция.
Популярные темы форума
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
Ушел от меня из-за ребенка
Как коронавирус на вас повлиял?
Длинные волосы в 50
У Петросяна родился ребенок
Что пенсионеры должны делать в своём возрасте?
О народовластии.
Обращение президента к народу
Чето кушать хоцца. Поможешь? Что сварганить на быструю руку?
Правда ли , что рос. лекарство помогает?