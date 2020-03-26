В центре Москвы мужчина попытался задушить рабочего из-за шума

В центре столицы местный житель угрожал кровельщику убийством и попытался его задушить. Причиной агрессивного поведения мужчины стали шумные работы в доме, сообщает агентство "Москва".
Злоумышленника задержали, он признался в содеянном. Мужчина находится под подпиской о невыезде, передает "Вечерняя Москва".
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