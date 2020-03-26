Истребитель Су-27 потерпел крушение в Черном море

Российский истребитель Су-27 упал в Черное море во время проведения плановых полетов. Незадолго до ЧП воздушное судно подало сигнал бедствия в 50 километрах от Феодосии, передает РИА Новости.
Спасатели ищут пилота. В операции участвуют самолет Ан-26, вертолет Ми-8 и суда, которые находились поблизости. Как отмечает НСН, поиски затруднены погодными условиями.
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