Девушка получила сильные ожоги после похода в московский солярий

Девушка серьезно пострадала в результате похода в солярий на Клинской улице в Москве. После процедуры клиентка почувствовала зуд и жжение на коже и вызвала скорую.
Прибывшие врачи диагностировали у девушки ожоги 80% тела. Пострадавшую доставили в больницу, передает "Пятый канал". Подробности случившегося выясняются.
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