Саранский маньяк-убийца решил очистить мир от "грешных" женщин

Утром 2 сентября 2005 года на пульт дежурного отделения полиции №4 города Саранска поступил звонок от смертельно-напуганной женщины. Немного придя в себя, она продиктовала адрес и произнесла короткое слово – труп.



Первое убийство: Кристина Федякина



Прибыв на место происшествия, оперативники начали устанавливать личность убитой. Ей оказалось студентка Саранского педагогического института Кристина Федякина. Кристина проживала в доме напротив. До своего подъезда она не дошла буквально сто метров.

Эксперты установили причину смерти девушки. Она была задушена, а перед этим изнасилована. Преступник душил Кристину с помощью ручек ее сумочки.

Одним из первых подозреваемых был молодой человек Кристины — накануне убийства у пары произошел скандал. Личность молодого человека установили сразу: его разыскали, доставили в отделение и допросили. Выяснилось, что 1 сентября 2005 года он был с Кристиной на Дне рождения друга. Когда праздник закончился, девушка пошла домой пешком, а парень решил ее не провожать.

У молодого человека сняли отпечатки пальцев и провели ряд экспертиз, которые должны были определить его статус: подозреваемый или свидетель. Эксперты внимательно изучили каждый сантиметр одежды парня: его проверяли, как следственным, так и оперативным путем – проверяли его алиби, допрашивали родственников, его самого. Даже проводили психофизиологическое исследования на полиграфе. Алиби подтвердилось и оперативники начали прорабатывать другие версии. Сыщики искали убийцу среди ранее судимых за изнасилование, грабежи и разбойные нападения. Следователей интересовали самые дерзкие и отъявленные преступники – те, кто был способны задушить девушку ее же сумкой под окнами ее квартиры.

Убийство номер два

Пока сыщики отрабатывали самых дерзких преступников города, в Саранске случилась еще одна трагедия: был обнаружен еще один задушенный труп девушки. Девушку душили рукавом ее куртки. Сыщики поняли, что столкнулись с серийным убийцей.

Чтобы выйти на следу преступника, необходимо было понимать, как он мыслит и что им движет. Для этого следователи обратились в Республиканскую психиатрическую больницу и составили психологический портрет убийцы. Но понять причины убийств пока не получалось.

Тем временем, оперативники установили личность погибшей и выяснили, что она приехала в Саранск совсем недавно из маленького села. Девушка мечтала выучиться на парикмахера и работать в одном из местных салонов красоты. Следователи выяснили, где девушка была в последний раз и восстановили ее примерный путь движения от дома подруги. Задача усложнялась: подруга была единственным человеком, с кем общалась убитая девушка.

Оперативно-следственная группа проверила наличие связей между жертвами: девушки не были знакомы друг с другом, их не связывало ничего, кроме причины смерти. И ту, и другую сначала изнасиловали, а затем задушили предметом ее гардероба.

Еще одно убийство и последующее затишье

По городу поползли страшные слухи о серийном убийце – родственники боялись отпускать девушек поодиночке, сыщики ежедневно проверяли десятки людей, но вскоре произошло новое убийство. Труп был обнаружен 8 октября, через неделю после убийства под номером два.

Маньяк явно демонстрировал свой особый почерк и бросал вызов следствию. На этот раз жертвой стала девятнадцатилетняя студентка Юлия Ланьчина. Когда на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, стало очевидно, что это продолжение серии маньяка – девушка была задушена шнурком от кеды. У убитой пропал телефон и золотые украшения.

После того, как был обнаружен третий труп, на раскрытие преступления были нацелены все отделения полиции города: на улицах появились усиленные патрули, а маньяка даже пытались поймать “на живца” с помощью работниц полиции Саранска. Любые подозрительные лица, которые пытались заговорить с переодетыми сотрудницами задерживались и доставлялись в ближайшее отделение. Но этот путь оказался тупиковым – в полицию не поступало информации о новых жертвах.

Чтобы раскрыть преступления, оперативники начали изучать схожие преступления, совершенные на территории нашей страны. Параллельно с этим, сыщики искали личные вещи украшения, которые были похищены маньяком.

Первая неудача маньяка

Нападения на девушек не происходили в Саранске уже несколько месяцев – участники оперативно-следственной группы всерьез стали думать, что саранский душитель мертв или навсегда уехал из города. Но преступник решил напомнить о себе: в мае произошло новое нападение, но девушке удалось сбежать. Никто из сыщиков не сомневался, что преступление совершил их клиент. У жертвы получилось не только сбежать, но и хорошо запомнить нападавшего. У следователей появилось описание внешности, одежды, а через некоторое время и фоторобот преступника.

У преступника не получилось изнасиловать девушку, но получилось украсть ее сумочку, в которой так же находился ее мобильный телефон. Он и стал ключиком к разгадке серии убийств. Оперативники поставили его на технический контроль – примерно через месяц в похищенный телефон вставили SIM-карту и включили. Следователям оставалось только найти человека.

Раскрытие преступления

Сыщики выяснили, что номер зарегистрирован на некую Елену: тридцатилетнюю жительницу Саранска, работающую маляром на стройке – женщину тут же пригласили в полицию на беседу. Практически ничего из сказанного Еленой не подтверждалось, было очевидно — она пытается ввести сыщиков в заблуждение. В один из моментов полицейский обратил внимание на руки девушки: на ее пальце он заметил перстень. очень похожий на перстень убитой Анастасии Ланьчиной. Работавшая на стройке Елена пояснила, что много лет назад купила это украшение в одном из ювелирных салонов Саранска. Пока одни сыщики внимательно слушали ее объяснения, другие отправились к ней домой. Следователи выяснили, что, помимо родителей, в квартире Елены так же прописан некто Дмитрий Балакин, который является ее гражданским мужем.

Когда оперативники начали анализировать жизнь Дмитрия, стало возникать много недвусмысленных совпадений. В доме Елены провели обыск и обнаружили вещи убитых девушек. Но Балакин почувствовал засаду и перестал появляться в квартире.

В июне было зафиксировано еще два случая нападений: одной девушке удалось сбежать, а вторую Балакин изнасиловал на улице. Найти психопата стремился весь город. Полицейские выяснили, где мог скрываться Балакин – у него были ключи от комнаты, которую снимал один из его родственников. Сыщики отправились на место и задержали Балакина.

Девушка, которой удалось сбежать, опознала Балакина. Затем ему были предъявлены вещи убитых девушек, которые были найдены в квартире его сожительницы. Маньяк начал рассказывать о своих преступлениях и показывать конкретные места их совершения.

Балакин сознался в трех убийствах и объяснил, почему после одного из нападений он взял перерыв в полгода. Оказалось, что преступник попал в автомобильную аварию и не мог совершать нападения чисто физически. Как только он оправился от травмы, то продолжил охоту.

По словам Балакина, он очищал мир от грешных девушек и планировал продолжить этим заниматься. Маньяк пытался изобразить себя сумасшедшим, но психиатрическая экспертиза установила его полную вменяемость. Город вздохнул с облегчением, а сыщики были поражены упорством маньяка. По его словам, он уже готовил следующее нападение.

26 сентября 2006 года Верховный суд республики Мордовия признал Дмитрия Балакина виновным в совершении трех убийств и приговорил его к пожизненному заключению в колонии строгого режима. Маньяк надеялся на смягчения приговора, но Верховный суд Российской федерации оставил наказание без изменений.

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