Ранен человек: в Новой Москве неизвестный открыл стрельбу

В Новой Москве злоумышленник выстрелил в человека. По данным сайта "Подмосковье сегодня", ЧП произошло неподалеку от того места, где строят клинику для больных COVID-19.
Пострадавший заявил в полицию о случившемся. Он рассказал, что злоумышленник выстрелил в него из травматического оружия. Подробности случившегося выясняются.
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