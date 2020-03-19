Жительница Омска зарезала сожителя за громкую музыку

Жительница Омска убила своего сожителя за отказ сделать музыку тише. Инцидент произошел еще 21 декабря 2019 года, но огласку получил лишь сейчас, сообщает РИА ФАН.
Соседи поссорились во время застолья, в ходе которого оба употребляли спиртные напитки. В какой-то момент 52-летняя женщина попросила товарища убавить громкость, на что тот ответил отказом. Тогда она схватила нож и нанесла ему удары в грудь и голову. От полученных ранений мужчина скончался. Преступнице грозит до 15 лет тюрьмы.
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