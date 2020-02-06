В Москве ребенок пропал из детского сада во время тихого часа

В Москве маленький ребенок самостоятельно покинул детский сад во время тихого часа. По данным РИА Новости, в полицию обратились прохожие, которые заметили мальчика, идущего по шоссе без взрослых.
Правоохранители доставили ребенка в отделение и связались с его родителями. По факту случившегося проводится проверка, пишет НСН.
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