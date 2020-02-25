В Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов

Вечером 25 февраля на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы в Санкт-Петербурге столкнулись две машины. От сильного удара легковой автомобиль Lada вылетел на тротуар и сбил нескольких пешеходов.
По предварительным данным, пострадали четыре человека, включая двух несовершеннолетних. Один пешеход получил тяжелые травмы, остальные – травмы средней степени тяжести. На месте работают спасатели, сообщает ИА "Невские новости".
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