Экстремальная посадка самолета попала на видео

Жертвами урагана "Деннис" в стране стали три человека. За неделю он стал уже вторым. Стихия обрушилась на южные и западные районы в Англии, Уэльсе и Шотландии, передает ТВ Центр.
За 48 часов в Великобритании выпала месячная норма осадков. Затоплено несколько населенных пунктов, в десятках тысяч домов нет электричества. В ряде графств перекрыты дороги и полностью прекращено железнодорожное сообщение, отменены авиарейсы. В Сети появилось видео, на кадрах которого один из самолетов из-за штормового ветра никак не может сесть на полосу.
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