В Москве неизвестный устроил стрельбу в банке

В российской столице злоумышленник устроил стрельбу в банке. Преступнику удалось скрыться с места преступления.
По данным "Царьграда", неизвестный собирался совершить ограбление. Сейчас подозреваемого разыскивает полиция.
В российской столице злоумышленник устроил стрельбу в банке. Преступнику удалось скрыться с места преступления.
По данным "Царьграда", неизвестный собирался совершить ограбление. Сейчас подозреваемого разыскивает полиция.
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