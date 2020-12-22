В Москве женщина разбила дорогую иномарку соседки с помощью утюга

В российской столице на фоне конфликта граждан произошел инцидент. Уточняется, что одна из участниц спора разбила дорогостоящую иномарку своей оппонентки.
По данным "Царьграда", злоумышленница использовала при этом утюг и палку. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.
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