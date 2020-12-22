Умерла звезда фильма "Бум"

Стало известно о смерти культового французского актера Клода Брассера. Артист не дожил до своего 85-летия.
Последние дни жизни Брассер провел в окружении родственников, передает RT. Известно, что причиной смерти звезды фильмов "Бум" и "Бум 2" является не коронавирус.
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