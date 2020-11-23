Москвич устроил в своем доме оружейный склад

Столичные правоохранители задержали гражданина, который своими действиями нарушил сразу несколько статей уголовного кодекса. Уточняется, что злоумышленник хранил дома огнестрельное оружие и устраивал стрельбу по предметам.
Примечательно, что мужчину сдала собственная мать, пишет РИА Новости. По факту случившегося возбуждены уголовные дела, передает телеканал "360".
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