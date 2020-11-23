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На северо-западе Москвы загорелось административное здание

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На северо-западе российской столицы был зарегистрирован серьезный инцидент. Сообщается, что загорелось здание следственного управления полиции.

По данным телеканала "360", была проведена экстренная эвакуация людей из помещения. Точную причину случившегося предстоит установить экспертам. Пока что основной версией называют загоревшиеся личные вещи, пишет "Пятый канал".

Автор: 23 ноября 2020, 12:07 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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