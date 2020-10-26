В Москве горит здание завода "Серп и молот"

На территории бывшего завода "Серп и молот" в Москве горит трехэтажное здание. Площадь возгорания оценивается в 400 квадратных метров. На месте работают экстренные службы. Очевидцы сообщают, что над кровлей видны языки пламени.
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