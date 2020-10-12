Умерла звезда фильма о Джеймсе Бонде

Знаменитый британский режиссер Эдгар Райт сообщил о трагичем известии. Появилась информация о том, что скончалась актриса Маргарет Нолан.
Артистка не дожила до своего 77-летия, пишет Москва 24. Стоит отметить, что Нолан получила наибольшую популярность благодаря роли в фильме о Джеймсе Бонде ("Голдфингер").
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