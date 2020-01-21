Петербурженка погибла от удара током

20 января на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге было найдено тело девушки. Согласно предварительным данным, местную жительницу убило разрядом тока от оголенного провода.
Представители компании, которой принадлежит линия электропередач, рассказали, что провод мог оказаться на земле из-за сильного ветра. Возможно, девушка не заметила его во время прогулки и случайно наступила, сообщает ИА "Невские новости".
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