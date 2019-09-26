В общежитии в Чертаново открыли стрельбу

В общежитии в столичном районе Чертаново неизвестные открыли стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, четыре человека пострадали. У них огнестрельные ранения. Данных о жертвах не поступало. На место происшествия выехали полиция и скорая помощь. Официального подтверждения этой информации нет, источники в свою очередь не уточняют, кто открыл стрельбу, и что послужило причиной конфликта.
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