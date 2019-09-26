Тюменская няня созналась в убийстве младенца

Подозреваемая в похищении и убийстве ребенка 23-летняя няня из Тюменской области признала свою вину. По версии следствия, девушка похитила младенца, который приходился сводным братом ее бывшему парню, чтобы насолить семье. После этого она поняла, что не справляется с ребенком, и решила избавиться от него, пишет VSE42.RU.
Теперь следствие намерено подать ходатайство о заключении девушки под стражу. Отмечается, что несмотря на то, что она несколько месяцев была няней малышу, убила младенца с особой жестокостью – сначала душила, потом подожгла, в конце добила ножом.
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