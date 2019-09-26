В Удмуртии женщина подожгла медпункт и похитила спирт

В Удмуртии жительница Кезского района подожгла медпункт. Злоумышленницу уже задержали сотрудники полиции.
Как удалось установить следователям, женщина проникла в медпункт, сорвав замок гвоздодером. Из одного из кабинетов она вынесла пять флаконов спирта и две тысячи рублей, после чего подожгла документы, чтобы скрыть следы преступления, сообщает ИА "Удмуртия".
В отношении женщины возбудили два уголовных дела. Злоумышленнице может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, передает "Комсомольская правда".
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