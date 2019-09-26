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Происшествия

Число пострадавших при жесткой посадке Boeing в Барнауле выросло до 56

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Число пострадавших в результате жесткой посадки лайнера Boeing выросло до 56. Одна пассажирка находится в больнице, остальные осмотрены медиками и отпущены домой, сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК.

Напомним, что 25 сентября Boeing, направлявшийся из вьетнамского города Камрань, совершил жесткую посадку в Барнауле. После приземления у лайнера загорелась стойка шасси, передает телеканал "360".

На борту находились 344 человека, в том числе десять членов экипажа. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Экстренные службы оперативно потушили пожар. Причины случившегося устанавливают следователи, сообщает РИА ФАН.

Автор: 26 сентября 2019, 10:22

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