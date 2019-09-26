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Происшествия

Есть пострадавшие: на востоке Москвы загорелся хостел

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В ночь на четверг, 26 сентября, в одном из зданий на территории Измайловского кремля в Москве случился пожар. По предварительным данным, загорелся хостел "Петр Первый". Площадь возгорания составила восемь квадратных метров, сообщает ТАСС.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Из здания эвакуировали 15 человек, передает телеканал "360". Пострадали четверо – их осматривают медики.


Автор: 26 сентября 2019, 08:03

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