Есть пострадавшие: на востоке Москвы загорелся хостел

В ночь на четверг, 26 сентября, в одном из зданий на территории Измайловского кремля в Москве случился пожар. По предварительным данным, загорелся хостел "Петр Первый". Площадь возгорания составила восемь квадратных метров, сообщает ТАСС.
Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Из здания эвакуировали 15 человек, передает телеканал "360". Пострадали четверо – их осматривают медики.
Популярные темы форума
Александр Хочинский- ваш кумир?
Уход за свекровью- инвалидом.
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Почему разошлись Виторган с Собчак?
РОЖДЕННЫЕ ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ
Самая красивая женщина в мире?
Анастасия
Самая некрасивая женщина в мире
Вопрос к мужчинам:опишите свои ощущения от орального секса.И чем вам так нравится минет?
Хочу отдать ребенка в детдом