Автобус с туристами из России перевернулся в Анталье

Автобус с российскими туристами перевернулся в Анталье в Турции. По предварительным данным, пострадали 16 человек, 14 из которых являются гражданами России, сообщает "Интерфакс".
Агентство уточняет, что авария произошла недалеко от поселка Аксу. Пострадавшие госпитализированы, у четырех из них серьезные ранения. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что туристы ехали в аэропорт. Другие обстоятельства уточняются.
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