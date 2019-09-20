Страшная находка в подмосковном лесу привела в ужас местных жителей

В Подмосковье местная жительница обнаружила скелет крупного животного, подвешенный на дереве. О страшной находке она рассказала в социальных сетях.
"Наткнулась на этот ужас, когда пошла за грибами. Находится это на краю леса. Задерживаться там не стала, поскольку испугалась", – передает слова женщины сайт "Подмосковье сегодня".
В комментариях некоторые пользователи предположили, что скелет могли оставить сатанисты. Сама же местная жительница считает, что останки повесили на дерево люди без определенного места жительства.
Член Дмитровского общества охотников и рыболовов Николай Воронин рассказал, что в этой находке нет ничего необычного. По его словам, охотники могут подвесить убитое животное на дерево, если его мясо не годится для употребления в пищу.
"Мясо в зимнее время спасет синиц и сорок. А костями могут питаться зайцы и белки, восполняя таким образом дефицит кальция и минеральных солей", – отметил эксперт.
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