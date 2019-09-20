В Подмосковье двое охранников избили рэпера

Двое охранников напали с кулаками на начинающего рэп-артиста в вагоне электрички. Инцидент произошел недалеко от станции Одинцово. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на очевидцев.
Согласно предварительной версии, молодой человек громко исполнял музыку в вагоне, что не понравилось некоторым пассажирам электрички. Они обратились за помощью к охранникам.
Двое мужчин попытались выгнать музыканта из вагона, однако он стал сопротивляться. Между ними завязалась потасовка. Как сообщил один из очевидцев, в результате драки один из охранников получил травму носа. Другие подробности выясняются.
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