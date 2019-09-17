В Петербурге мужчина зверски избил своего соседа

В понедельник, 16 сентября, в Центральном районе Санкт-Петербурга местный житель жестоко избил своего соседа. Злоумышленника задержали полицейские.
Как удалось установить следователям, двое мужчин распивали спиртные напитки, когда между ними вспыхнула ссора. В результате один из них набросился с кулаками на оппонента.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает газета "Петербургский дневник".
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