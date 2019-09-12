В столичной школе вспыхнул пожар

По словам очевидцев, возгорание в здании школы №12, находящейся по адресу: Интернациональная, 167, началось около 16.30 часов. Пожарные автомобили и полиция примчались на место сразу, как только стало известно о валящем дыме из окон.
В здании находилось около 500 учеников. Все они были эвакуированы в срочном порядке.Пострадавших среди них не обнаружено.
По предварительной версии, причиной пожара стали недостатки в конструкции электрооборудования. По данным "ТВЦентра", дознаватель и сотрудник испытательной пожарной лаборатории сейчас выясняют остальные детали.
К слову, очаг возгорания находился в подсобном помещении возле спортзала, которое в последствии полностью выгорело. Системы автоматической сигнализации и оповещения о пожаре сработали вовремя.
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