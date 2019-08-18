В московском метро девушка упала под поезд

В московском метро девушка упала под прибывающий поезд на станции "Таганская". Она осталась жива, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Падение случилось в воскресенье, 18 августа, около 13:25 мск на Таганско-Краснопресненской линии. Причины неизвестны.
Для того, чтобы спасти девушку, на несколько минут выключалось напряжение контактного рельса и приостанавливалось движение на участке от станции "Баррикадная" до станции "Текстильщики".
5 июня пожилая женщина погибла на станции "Дмитровская" в московском метро. Дама упала под пребывающий поезд. Машинист резко затормозил, но состав не успел остановиться.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Мужчина стрелец
Сын позор семьи
Дети и родители
Я очень люблю музыку
ЯЗЫЧНИКИ ЭТО КТО????
Ищу человека!...
Выйти замуж на мусульманина
Сбила собаку
Почему муж отдаёт все деньги жене?