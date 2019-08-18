Умер работавший с Кобзоном народный артист

Народный артист Северной Осетии, певец Аскер Махмудов умер в Сочи на 73-м году жизни. Об этом сообщает "РГ" со ссылкой на Министерство культуры республики.Махмудов запомнился слушателям в первую очередь композицией "Город мой Орджоникидзе" и песней "Мадина" на осетинском языке. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила восемь его сольных пластинок. За годы творчества Махмудов успел поработать с такими артистами, как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон и Владимир Высоцкий.Певец снялся в музыкальных фильмах "Алан", "Когда поют в Орджоникидзе", "Золотая свадьба". Он также принимал участие в советских передачах "Шире круг", "Утренняя почта", "С песней по жизни".
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