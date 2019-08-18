В Москве жуткая авария унесла жизнь полицейского

На Севастопольском проспекте машина ГИБДД, где было два инспектора, столкнулась с грузовиком. Один из сотрудников погиб, второй серьезно травмирован.
Уточняется, что автомобиль ГИБДД начал перестраиваться и попал под поливальную машину. На месте ДТП сейчас серьезная пробка, пишет Telegram-канал Hue.
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