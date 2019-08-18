Более десятка пострадавших: в Москве пассажирский автобус врезался в столб

В Москве на Шоссе Энтузиастов туристический автобус влетел в столб. На месте сейчас работают спецслужбы, сообщают о 14 пострадавших туристах.
11 человек госпитализировали после ДТП с автобусом. Все они граждане Китая. Водитель (не из Чайны) утверждает, что совершал маневр, чтобы уйти от столкновения с другой машиной, но на пути оказался столб
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