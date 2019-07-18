Две россиянки пропали в Германии

Две россиянки пропали в Мюнхене. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Выяснением обстоятельств происшествия занимается генеральное консульство России в Мюнхене. Оно находится в постоянном контакте с компетентными органами ФРГ, пишет РИА Новости.
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