Скандальный блогер пожалела убийцу 23-летней стюардессы
Миро процитировала мать подозреваемого, которая рассказала, у ее сына несколько лет назад был неудачный роман. Никита был сильно влюблен, но обжегся. С тех пор серьезных отношений он не заводил.
Блогер убеждена, что когда в юности парня обидели, он стал считать всех женщин падшими, но тяга к серьезным отношениям с честной девушкой все-таки пересилила. "Никита встретил провинциальную татарочку и надеялся, видимо, что та не станет давать налево-направо, украшая его рогами", – написала она в своем ЖЖ.
По мнению Миро, Никита по своей наивности заблуждался, что его новая избранница – это "скоромная воспитанная татарочка". "Как, подумал Никита, обнаружив активную переписку Альбины, неужели и эта девушка – ****** [девушка легкого поведения – прим. ред.]? Оказалось, что да – и эта тоже стремится к красивой жизни. И он убил ее в приступе – нет, не ревности! – разочарования в жизни", – выразила свое мнение блогер.
Несмотря на всю чудовищность преступления эксперт пожалела признавшегося в убийстве человека. "Я понимаю, что жалеть убийц нельзя. Да и проституток тоже. Но Альбину, которая хотела присосаться к благам материального мира через постель, я жалела позавчера, а сегодня мне жалко Никиту. Парень хотел скромную и честную татарочку, а она оказалась инстаграмной писечкой, использующей свое тело для того, чтобы стать как Боня", – резюмировала она.
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