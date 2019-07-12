В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства

В пятницу, 12 июля, в Российском государственном архиве литературы и искусства в Москве произошел пожар. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.
В МЧС сообщили, что очаг возгорания находится на четвертом этаже. Площадь пожара составляет около 150 квадратных метров, уточняет РИА Новости. Из здания эвакуировали около 100 человек. Информации о пострадавших пока не поступало, передает "Вечерняя Москва".
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