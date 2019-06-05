В Москве загорелся дата-центр

В столичном Лефортово загорелась кровля дата-центра. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. В течение часа им удалось полностью ликвидировать возгорание, сообщает агентство "Москва".
Согласно предварительной информации, пострадавших нет. Эксперты устанавливают причины пожара, передает "Москва 24".
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