Красную площадь эвакуируют из-за угрозы взрыва

На Красной площади посетителей ГУМа эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе. Люди в спешке выходят из здания.
На место стягиваются экстренные службы. Обстоятельства ЧП выясняются, передает "Ъ".
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