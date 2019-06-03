Умер актер из передачи "Спокойной ночи, малыши" Геннадий Матвеев

Актер из передачи "Спокойной ночи, малыши" Геннадий Матвеев скончался в возрасте 73 лет, пишет ТАСС. Похороны заслуженного артиста России пройдут 4 июня на Ваганьковском кладбище.
В 1980-е годы Матвеев работал в телепередаче "Спокойной ночи, малыши". Также он принял участие в фильмах "Самара", "Человек-приманка" и других.
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