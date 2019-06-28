Прокуратура требует наказать полицейских из-за "серийного отправителя"

Столичная прокуратура требует возбудить уголовное дело о халатности на сотрудников МВД, которые отпустили "серийного отправителя" под подписку о невыезде, когда он первый раз был задержан.

При этом надзорное ведомство выяснило, что информация о массовых отравлениях была у правоохранителей еще 8 июня, но они не связали это с задержанным за ограбление уроженцем Кабардино-Балкарии. В результате, отпущенный на свободу подозреваемый успел совершить еще ряд тяжких преступлений, подчеркнули в прокуратуре.