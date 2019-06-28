На Филевской линии метро остановлено движение поездов

На Филевской линии московского метро затруднено движение поездов между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская". Об этом сообщает "Говорит Москва".

Причиной задержек стало упавшее на пути между станциями "Пионерская" и "Филевский Парк" дерево. Сотрудники метро обещают в кратчайшие сроки ликвидировать последствия инцидента. Пока же пассажирам рекомендовали пользоваться Арбатско-Покровской линией. Ожидается, что уже в ближайшее время движение на Филевской линии будет введено в график.

