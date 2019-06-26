В Москве арестован "серийный отравитель"

Подозреваемый в отравлении как минимум 10 человек 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов отправлен под стражу на два месяца по решению Таганского суда Москвы.

По версии следствия, мужчина подсыпал в газировку психотропные вещества и угощал ей прохожих. После того, как люди отключались, он грабил их. Ущерб оценён следствием в 140 тысяч рублей. Сам Сабанов частично признал свою вину и заявил, что готов сотрудничать со следствием. Сначала ему вменяли статью "кража", но после следствие переквалифицировала ее на "грабеж".