В Москве похитили украшения стоимостью почти 4 миллиона рублей

Неизвестный похитил драгоценности из дома на Рублевском шоссе, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД по столице. Как удалось выяснить полицейским, злоумышленник проник в квартиру, подобрав ключ к замку входной двери, открыл сейф и украл ювелирные украшения, передает "Вечерняя Москва".

Общая сумма ущерба составила три миллиона 680 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сообщает "Москва 24". Правоохранители разыскивают преступника.