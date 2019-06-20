В Москве маленький ребенок умер после отказа в госпитализации

В Москве маленькая девочка умерла после того, как врачи отказались доставить ее в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
15 июня у ребенка поднялась высокая температура. Родители вызвали медиков, но они отказались осмотреть ее в больнице. Спустя некоторое время девочка умерла дома.
Заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося, передает "Вечерняя Москва".
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