Опубликовано шокирующее видео драки у метро "Электрозаводская"

По факту массовой драки у метро "Электрозаводская" в Москве возбуждено уголовное дело. Как сообщалось ранее, один человек погиб, еще трое получили ранения, передает "ТВ Центр".
Инцидент произошел рано утром в районе Большой Семеновской улицы. По оценкам очевидцев, в драке участвовали около десяти человек, все уроженцы Киргизии. Они вышли из ресторана и находились в состоянии алкогольного опьянения, началась потасовка.
Телеведущий обратился к пользователям Сети
Звезда скрывает вредные привычки
Артистка обратилась к адвокатам
Харламов продолжил троллинг телеведущей
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
Киркоров vs Майкл Джексон
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Работа в женском коллективе
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Существует ли бумеранг?
Срочно!
Секс нежданчик
Сделать ботокс
Почему мужчины такие наглые?
Ехать одной на море?..
Жанна Фриске
Свекровь не хочет общаться с внуками
Видимся один раз в неделю
Молодой человек - бисексуал
Брат оказался геем
Что меняет роспись?
Где вы, обычные, нормальные женщины?
Морган Фримен
Как бороться с завистью?
Раннее облысение
Конфликт в Чемодановке
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Беременна от пьющего
Первые признаки диабета
Левые странички в соц сетях
Навязчивая девушка
Негры.