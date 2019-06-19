Один человек погиб: на востоке Москвы произошла массовая драка

Утром 19 июня на Семеновской площади в столице произошла массовая драка. В результате один человек погиб, трое получили ножевые ранения, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД.
На месте работают следователи. Они выясняют причины и обстоятельства потасовки, передает НСН.
Как рассказал репортер телеканала "360", в драке участвовали выходцы из Киргизии. Мужчины отдыхали в ресторане "Иссык-Куль", который находится недалеко от метро "Электрозаводская". Заведение закрыто, в нем работает полиция.
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