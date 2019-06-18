Работники подмосковного хлебзавода объявили голодовку

В подмосковном Сергиевом Посаде работники хлебзавода почти шесть месяцев не получают заработную плату. Сотрудники предприятия объявили голодовку, чтобы привлечь внимание СМИ.
Как сообщает ТВ Центр, сейчас хлебзавод находится на стадии банкротства. В здании отключили свет и газ. Месяц назад предприятие приостановило свою работу.
Инцидентом уже заинтересовались правоохранители. Выяснилось, что общая сумма задолженности руководства составляет почти 14 миллионов рублей. Следователи пообещали разобраться в ситуации и добиться справедливости.
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