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Происшествия

Работники подмосковного хлебзавода объявили голодовку

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В подмосковном Сергиевом Посаде работники хлебзавода почти шесть месяцев не получают заработную плату. Сотрудники предприятия объявили голодовку, чтобы привлечь внимание СМИ.

Как сообщает ТВ Центр, сейчас хлебзавод находится на стадии банкротства. В здании отключили свет и газ. Месяц назад предприятие приостановило свою работу.

Инцидентом уже заинтересовались правоохранители. Выяснилось, что общая сумма задолженности руководства составляет почти 14 миллионов рублей. Следователи пообещали разобраться в ситуации и добиться справедливости.

Автор: Полина Крылова18 июня 2019, 15:41

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