Арестованы 15 фигурантов массовой драки в Чемодановке

В Пензенской области суд отправил под стражу 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке, сообщает телеканал "360". Срок меры пресечения – два месяца. Как заявили в пресс-службе суда, 18 июня стоит ожидать новых арестов.

Массовая драка в поселке произошла на фоне конфликта местных жителей с цыганами, пристававшими, по словам чемодановцев, к девушкам и девочкам. В драке погиб 34-летний Владимир Грушин. Несколько человек доставлены в больницу, напоминает НСН.