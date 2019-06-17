В Реутове спасли застрявшую в смертельной ловушке собаку

В подмосковном Реутове спасатели вызволили бездомную собаку, застрявшую между плитами на строительной площадке. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу администрации округа.
О животном, попавшем в "смертельную ловушку", сообщили сотрудникам МЧС местные жители. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия.
Сначала они попытались освободить животное при помощи гидравлических домкратов, однако плиты оказались настолько тяжелыми, что им пришлось воспользоваться подъемным краном. После освобождения медики собирались провести осмотр бездомной собаки, однако испуганное животное скрылось в неизвестном направлении.
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